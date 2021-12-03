سورية وإيران بصدد تأسيس بنك مشترك

كشفت منظمة تنمية التجارة في إيران عن مشروعٍ مشتركٍ مع سورية لتأسيس بنكٍ مشترك يهدف إلى تسهيل التجارة والتبادل المالي بين البلدين.

وقالت المنظمة إنّ البنك المشترك سيكون أساسياً لدعم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مؤخراً، وسيسهم في تسهيل نشاط رجال الأعمال.

وأشار المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران، علي رضا بيمان باك، إلى أنه تمّ توقيع 4 اتفاقيات مع سورية خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني الى دمشق، وشدّد على أن سورية وإيران تتجهان نحو تنمية التجارة بينهما.

وأضاف أنّ هذه الزيارة واللقاءات مع كبار المسؤولين في سورية حازت إنجازات ومكاسب عديدة من شأنها أن تمهد لتطوير التجارة بين البلدين.

وفي العام 2019، بحث محافظ البنك المركزي الإيراني مع نظيره السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال الأعمال.

حينها اتفق الجانبان على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسورية لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

المصدر :الميادين