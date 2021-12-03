شهيد وجريحان بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف السلمية

استشهد مواطن وأُصيب اثنان آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) في محيط وادي العذيب بالقرب من سد السيب بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في شرطة المحافظة لمراسل سانا أن الانفجار وقع أثناء رعي الأغنام في منطقة وادي العذيب بريف سلمية الشمالي التي تعد واحدة من أخطر المناطق لكثافة انتشار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية المسلحة قبل اندحارها من المنطقة.

وفي تصريح مماثل بين مدير مشفى السلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم أن الجريحين يعانيان من اصابات خطيرة ويقوم المشفى بتقديم الرعاية اللازمة لهما.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها بين المنازل وفي الطرقات والأراضي الزراعية قبل اندحارها من تلك المناطق بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالمدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة

استشهد مواطن وأُصيب اثنان آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) في محيط وادي العذيب بالقرب من سد السيب بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في شرطة المحافظة لمراسل سانا أن الانفجار وقع أثناء رعي الأغنام في منطقة وادي العذيب بريف سلمية الشمالي التي تعد واحدة من أخطر المناطق لكثافة انتشار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية المسلحة قبل اندحارها من المنطقة.

وفي تصريح مماثل بين مدير مشفى السلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم أن الجريحين يعانيان من اصابات خطيرة ويقوم المشفى بتقديم الرعاية اللازمة لهما.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها بين المنازل وفي الطرقات والأراضي الزراعية قبل اندحارها من تلك المناطق بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالمدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة.

المصدر : سانا