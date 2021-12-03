03, ديسمبر, 2021 - 1:10 صباحًا

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

ماكرون يعيّن بريجيت كورمي سفيرة لفرنسا في دمشق

الصفحة الاولى صحيفة البعث   

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس مرسوماً رئاسياً عيّن بموجبه بريجيت كورمي مستشارة الشؤون الخارجية وسفيرة فرنسا في سورية.

وجاء في المرسوم الرئاسي أنه “بناءً على تقرير رئيس مجلس الوزراء، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، وبحسب الدستور، ولاسيما المادة 13 منه، وبعد استماعه لمجلس الوزراء، تمّ تعيين بريجيت كورمي، مستشارة للشؤون الخارجية، وسفيرة فرنسا في سورية.

وأشار المرسوم إلى أنّ رئيس الوزراء ووزير أوروبا والشؤون الخارجية مسؤولان عن تطبيق هذا المرسوم، الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.

وقد شغلت كورمي شغلت منصب سفيرة لبلادها في ليبيا بين العامين 2016 و 2018.

كما شغلت منصب وزيرة مفوضة لدى وزارة الصحة والتضامن وقضايا اللامركزية التنمية المحلية وتمويلها.

 

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