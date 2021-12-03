“نقل حماة” تنهي أرشفة معاملاتها بالكامل

حماة- منير الأحمد

أنهت مديرية النقل في محافظة حماة أرشفة جميع معاملات المركبات المسجلة لديها إلكترونياً والبالغ عددها نحو 190 ألف اضبارة.

وذكر مدير النقل المهندس عامر السيد في تصريح لـ”البعث” أن عمليات أرشفة الأضابير تمّت على مدى 11 شهراً من قبل فريق عمل مختص من جامعة دمشق، مشيراً إلى تخفيف أعباء الوقت والجهد على الموظف والمواطن في آن معاً، وذلك بالعودة إلى الأضابير والمعاملات من خلال البرنامج المؤتمت، وبالتالي الحفاظ على الوثائق الأساسية للمركبة والوصول إلى الإضبارة المؤرشفة التي تكون مطابقة للإضبارة الورقية.

وأضاف مدير النقل أنه تمّ مؤخراً وضع دائرة نقل محردة في الخدمة، حيث إن الدائرة ستؤمن للمواطنين إجراء معاملات مركباتهم من تجديد الترخيص ونقل الملكية وكشف اطلاع ووضع ورفع إشارة رهن دون الحاجة لتكبد عناء السفر إلى المحافظة، كما ستسهم في تخفيف أعباء التنقل وتوفير الوقت والجهد والمال على المواطنين.

يُشار إلى أن عدد المعاملات التي نفذتها المديرية منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ نحو 152 ألفاً و664 معاملة، فيما بلغت قيمة الرسوم المستوفاة 5 مليارات و391 مليوناً و793 ألف ليرة.