17 فريقاً سورياً إلى النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية الجامعية

تشارك سورية في منافسات النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية الجامعية في الوطن العربي وإفريقيا لعام 2021 والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الأقصر المصرية يومي السبت والأحد القادمين.

وقال المهندس سعيد سريحيني منسق المسابقة البرمجية بجامعة دمشق في تصريح لسانا اليوم إن الفرق السورية الـ 17 المشاركة في المسابقة وصلت إلى مطار القاهرة مساء اليوم وستتوجه إلى مدينة الأقصر مقر المسابقة وهي 3 فرق من جامعة دمشق و3 فرق من جامعة حلب و3 فرق من جامعة تشرين و2 فريق من جامعة البعث و2 فريق من الجامعة الافتراضية السورية و3 فرق من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وفريق من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا “حلب”.

وأشار سريحيني إلى أن المسابقة تتضمن جولتين ضمن مقر الأكاديمية بمدينة الأقصر الأولى تجريبية يوم السبت والثانية نظامية يوم الأحد تستمر خمس ساعات متواصلة وتتضمن مسائل برمجية عالية المستوى مبيناً أن المسابقة تعد وسيلة لجمع نخبة من الطلاب الجامعيين المبرمجين والمدربين والأكاديميين العاملين في مجال المعلوماتية في مكان واحد وتهدف إلى تعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع بناء برمجيات جديدة وتمكين الطلاب من اختبار مقدراتهم وأدائهم تحت الضغط.

ويتألف كل فريق من ثلاثة أعضاء ومدرب وفق سريحيني يعملون على حاسوب واحد لحل مجموعة من المسائل الحياتية برمجياً حيث يحصل على المركز الأول من ينجح بحل أكبر عدد من المسائل بأقصر وقت ممكن لافتا إلى أن الفرق الفائزة في المسابقة الإقليمية ستتأهل إلى المسابقة البرمجية العالمية التي ستقام لاحقاً.

وتلقب المسابقة المذكورة بـ “حرب العقول” وهي أكثر من مجرد منافسة أكاديمية وتكنولوجية لأنها أرضية لبناء مجتمع معلوماتي عالمي متعاون أكثر.