الانقسامات تعصف بالنظام السياسي الألماني

عناية ناصر

يبحث الديمقراطيون المسيحيون في ألمانيا عن منقذ جديد، بعد أن قضى 16 عاماً متتالياً في السلطة في ظل المستشارة أنجيلا ميركل بعد أن أضرت الهزيمة في الانتخابات العامة التي جرت في أيلول الماضي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

لقد أغرقت هذه النتيجة الحزب في نقاشات داخلية مريرة حول الخطأ الذي حدث وكيف يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، القوة البارزة في سياسات ما بعد الحرب الألمانية، أن يجد طريقه للعودة إلى السلطة. لقد اتخذ الحزب خطوة صغيرة على طريق التجديد عندما وافق زعماء الاتحاد الديمقراطي المسيحي على خطة لانتخاب زعيم جديد ليحل محل أرمين لاشيت، مرشح الحزب سيئ الحظ لخلافة ميركل في الانتخابات. وللمرة الأولى، وافقوا على توسيع العملية لتشمل تصويت جميع أعضاء الحزب ، بدلاً من الاعتماد فقط على المندوبين في مؤتمر الحزب، مما أضاف عنصراً جديداً من عدم القدرة على التنبؤ فيما سيحدث.

لم يرفع أحد الغطاء ليعلن أنه يرشح نفسه لزعامة الحزب، لكن من بين المرشحين المحتملين فريدريش ميرز، النائب البارز السابق في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي أبعدته ميركل قبل عقدين من الزمن وأصبح أكثر نشاطاً سياسياً مرة أخرى في السنوات الأخيرة ، بالإضافة إلى وزير الصحة ينس سبان وخبير السياسة الخارجية نوربرت روتجن. لكن الجدل داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أعمق بكثير من مسألة قيادة الحزب لأنه يتخبط، بينما يتفاوض الديمقراطيون الاشتراكيون الفائزون بالانتخابات مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار الليبراليين لتشكيل حكومة.

يقول فولفجانج بوسباخ ، وهو عضو مخضرم في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من الجانب الأكثر تحفظاً من الحزب: “إن الشيء المهم هو تحليل النتيجة المريرة بالنسبة لنا واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة منها، سواء من حيث الأفراد وكذلك من حيث المحتوى السياسي”. قال بوسباخ إن الحزب بحاجة إلى تحديد “ما يميزه عن المنافسين السياسيين” مع تقديم إجابات للأسئلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه البلاد، مشيراً إلى التحدي المتمثل في “الحفاظ على القوة الاقتصادية والقدرة التنافسية أثناء التحول نحو اقتصاد السوق البيئي والاجتماعي” ومكافحة قوى الطرد المركزي في الاتحاد الأوروبي

انتقاد لاشيت

ألقى العديد من أعضاء الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزبه الشقيق البافاري، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، باللوم على لاشيت، الذي خاض الانتخابات كمرشح لمنصب المستشار. فقد حل الحزب في المركز الثاني بنسبة 24.1 في المائة من الأصوات ، إذ خسر تحالف الاتحاد الاجتماعي المسيحي / الاتحاد الديمقراطي المسيحي ما يقرب من 9 نقاط مئوية وما يقرب من 4 ملايين ناخب مقارنة بالانتخابات العامة السابقة في عام 2017. لقد تم الحكم على لاشيت ، الذي قاد أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان ، نوردراين فيستفالن، على نطاق واسع بأنه قام بحملة فاشلة، لخصها مقطع فيديو له وهو يضحك في الخلفية بينما ألقى رئيس ألمانيا ملاحظات حزينة من مشهد الفيضانات القاتلة. كان انتخابه كزعيم للحزب في كانون الثاني الماضي ينظر إليه على أنه انتصار للجناح الأكثر وسطية في الحزب، لكن أدائه الضعيف أعاد إشعال المعركة حول الاتجاه الأوسع لـلحزب الديمقراطي المسيحي.

ويقول منتقدو ميركل إنه في حين أن نهجها قد يكون قد حقق انتصارات انتخابية لأكثر من عقد من الزمان، إلا أنه أضر بالاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي من جوانب أخرى، في كل شيء من تغير المناخ إلى الهجرة إلى سياسة الصين ، كما يقولون، قللت ميركل شيئاً فشيئاً ولكن بثبات من المحافظة الألمانية بصورة واضحة، وتركت مساحة في اليمين أدت لظهور البديل اليميني المتطرف لألمانيا.

يقول المحللون السياسيون إن هناك مسوغاً لطرح هذه الحجة، على الرغم من أنهم أقروا بأن ميركل فعلت الكثير لتجديد الحزب وجذب الناخبين المعتدلين. وتقول أورسولا مونش، رئيسة أكاديمية التعليم السياسي في بافاريا: “تحت قيادة ميركل ، تم تحديث حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لكنه خسر أيضاً مواجهات أمام الأحزاب الأخرى حيث ضعفت الجوانب المحافظة”.

البنادق الشباب

يتحرك أعضاء اتحاد الشباب من أجل التحول إلى اليمين وخلق جيل جديد من القادة. يقول رئيس الاتحاد الشبابي تيلمان كوبان لصحيفة “نويه اوسنابريكه تسايتونغ: ” “هناك العديد من الزعماء الشباب في الحزب الذين يريدون اتجاهاً جديداً” ، مضيفاً: إن “الاستماع إليهم الآن سيفيد الحزب كثيراً. يعتقد بعض أولئك الذين يتوقون للتغيير أنهم وجدوا نموذجاً يحتذى به في سيباستيان كورتس، المحافظ النمساوي الذي أعاد تشكيل حزب الشعب لبلاده وأصبح مستشاراً في سن 31. لكن استقالة كورتس بسبب مزاعم الفساد وخروجه جعل تسويق هذا المثال أصعب بكثير.

في المقابل، يحظى زعيم المجموعة البرلمانية السابق لـ الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي بتأييد أعضاء من الحزب، بصفته محافظاً اجتماعياً يدافع أيضاً عن الليبرالية الاقتصادية، لكن في سن 65 ، سيجد صعوبة في تقديم نفسه كرمز للتجديد. كان وزير الصحة ينس سبان أصغر من ربع قرن، وكان يمكن أن يكون وجهاً جديداً ويمكن أن يروق لكلا جناحي الحزب، لكنه اتخذ موقفاً محافظاً بشأن الهجرة و دعم لاشيت في آخر منافسة على القيادة.

ومع ذلك، فإن تعامل ينس سبان غير الواضح مع أزمة الفيروس التاجي وجمع التبرعات المشكوك فيها أثناء الإغلاق قد أضر بمكانته، ولم يقتنع بعض أعضاء الحزب أيضاً بالطريقة التي تدخل بها في جلسة أسئلة وأجوبة في مسابقة القيادة السابقة للتعبير عن دعمه لاشيت. أما روتين، وزير سابق في مجلس الوزراء صنع لنفسه اسماً دولياً كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ ، كان يدعو إلى تجديد الحزب مع إبقائه في الوسط السياسي.

ومن بين المرشحين الآخرين الموجهين لاحتمال ميلهم إلى القيادة، زعيم المجموعة البرلمانية الاتحاد الاجتماعي المسيحي/ الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رالف برينكهاوس ، والنائب كارستن لينيمان. كذلك أفادت التقارير أن بعض المرشحين المحتملين للقيادة يفكرون في “حل جماعي” يوافقون بموجبه على تقاسم المناصب الحزبية العليا فيما بينهم وبالتالي تجنب معركة مفتوحة ، وربما حادة ، على منصب الزعامة. لكن بعض الأعضاء يقولون إن هناك حاجة إلى تغيير داخلي أعمق، إنهم يريدون أن يكون رؤساء الأحزاب أكثر انفتاحاً على القواعد الشعبية. يقول ويبك وينتر ، عضو القيادة الوطنية للحزب الذي ترشح لانتخابات البوندستاغ هذا الخريف: “لقد كشفت الانتخابات الأخيرة أن بعض الأعضاء لم يشعروا بالمشاركة. في الأساس، تزداد جاذبية الحزب إذا كان بإمكان كل عضو أن يكون له رأي مباشر فيه”. تقول وينتر، إحدى أبرز النساء الشابات في الحزب، إن تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد المسيحي الاجتماعي يحتاج إلى القيام بعمل أفضل لإدماج النساء والشباب، وهما مجموعتان ديمغرافيتان تكبد الحزب فيهما خسائر فادحة برحيل ميركل.

وقد وجدت استطلاعات الرأي أن الناخبين الشباب كانوا أكثر ميلًا لاختيار حزب الخضر أو ​​الحزب الديمقراطي الحر أكثر من أي من المعسكرين السياسيين الكبيرين التقليديين، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي والاشتراكيين الديمقراطيين. وهنا تقول وينتر: “لقد رأينا أن الشباب لم يشعروا بالفهم من قبل الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى الدرجة التي كنا نتخيلها. يواجه حزب ميركل وهيلموت كول وكونراد أديناور أيضاً مشكلة أكثر منهجية في الوقت الذي يسعى فيه إلى العودة إلى أمجاد سابقة، فمع التراجع الواضح للأحزاب الكبيرة مثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، يصبح النظام السياسي الألماني أكثر انقساماً”.