طلاب يحوّلون حرم جامعتهم إلى مدرسة هاري بوتر

حوّل طلاب إحدى الجامعات الباكستانية هذا الأسبوع حرم جامعتهم البالغ من العمر 150 عاماً إلى ما يشبه مدرسة هوغوورتس للسحر، إذ يقام فيها مهرجان مخصص لهاري بوتر.

وغالباً ما تذكّر جامعة “غافرنمنت كولدج” في لاهور (شرق باكستان) طلابها بعالم هاري بوتر الذي تخيلته الكاتبة البريطانية جاي كاي رولينغ، نظراً إلى قاعاتها الشاسعة وأروقتها العالية المقوسة، وقالت الطالبة المشاركة في المهرجان راضية علم: “لا أصدق أنني في هوغوورتس وأنا في لاهور). كانت تجربة ممتعة”.

وبأزيائهم المستوحاة من عالم هاري بوتر الخيالي والعصي السحرية التي يحملونها وقبعات الساحرات التي يعتمرونها، يستقبل الطلاب الجمهور في المكان الذي حوّلوه إلى ما يشبه “القاعة الكبرى” في مدرسة هوغوورتس، والمزين بالمكانس والخفافيش وحتى بمكان لتحضير المشروبات السحرية الغامضة.

ويكتمل المشهد بموسيقى من أفلام هاري بوتر فيما يتظاهر الطلاب بإلقاء التعاويذ ويلتقطون الصور وهم يرتدون أزياء مدرسة السحر.

ولاحظ نائب رئيس الجامعة الدكتور أصغر زيدي وهو نفسه من محبي سلسلة هاري بوتر الأدبية والسينمائية أن “معظم هؤلاء الشباب نشأوا في المرحلة التي صدرت فيها روايات رولينغ ومن ثم الأفلام” المقتبسة منها”، وأضاف: “إن الهندسة المعمارية للجامعة تذكّرهم بهوغوورتس”.