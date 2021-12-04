طموحات كبيرة لسلة الثورة في دوري الرجال

مدرب الفريق الخبير هلال دجاني أكد لـ “البعث” أن الفريق رغم غياب الكثير من اللاعبين عنه لأسباب باتت معروفة للجميع، وعليه فقد تم ترفيع عدد من اللاعبين الصغار للعب مع الفريق، وهم يشاركون حاليا في الدوري تحت ٢٣ و١٩ سنة، وتم تدعيم الفريق ببعض اللاعبين على أمل أن يحققوا نقلة توعية مع الفريق بالدوري.

وأضاف دجاني: الجميع لديه الطموح والعزيمة والحماسة لتحقيق نتيجة جيدة هذا الموسم، وطموحنا المنافسة على المقاعد التي تحافظ على بقاء الفريق بين فرق النخبة في، خاصة وأن النادي يملك الكثير من المواهب ويعد من أهم الأندية حاليا في القطر، و التي تعمل على بناء قواعدها بشكل مدروس وجيد ، كما يعد من أهم الروافد الحقيقية لجميع المنتخبات الوطنية، والفريق بدأ خطه البياني من يوم لآخر بالارتفاع وسيكون الاعتماد على أبناء النادي بهدف إعادة بناء اللعبة على أسس سليمة وبناء فريق قوي للمستقبل.

وعن توقعاته لنتائج الفريق للموسم الجديد قال دجاني: مايهمني دائما هو الأداء الجيد والقوي لأني أتمنى أن نقدم سلة عصرية ومتطورة خاصة أن الفريق تغير كثيرا عن الموسم الماضي، واللاعبين بحاجة للوقت وخوض الكثير من المباريات ليتمرسوا ويكتسبوا الخبرة اللازمة لخوض الدوري.

أخيرا أطلق عشاق النادي نداء استغاثة للقيادة الرياضية واتحاد كرة السلة لمساعدته ودعمه ماديا ليتسنى له المشاركة بدوري بشكل جيد، خاصة أن كل الوعود التي قطعتها القيادة الرياضية في الفترة الماضية من أجل دعم النادي وتطوير استثماراته لم تجد طريقها للتنفيذ، حيث وصل النادي إلى مرحلة صعبة بعد أن تسبب الاحتراف في خسارته لأفضل لاعبيه.‏

” البعث”