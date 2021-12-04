عرضت طفلها للبيع على فيسبوك

أدركت أم من مدينة بيرنلي في شمال غرب إنجلترا وقوعها في خطأ محرج بعدما استقبل حسابها على فيسبوك سيلاً من الرسائل التي تستفسر عن عرضها طفلها الرضيع للبيع على منصة التواصل الاجتماعي.

واكتشفت لوسي باتل أن منشورها عن بيع أريكة مستعملة من مقعدين، حمل معه عن طريق الخطأ صورة لطفلها أوسكار، مع تعليق “للبيع السريع خلال اليوم”.

وقالت الأم لموقع “ليدز لايف” إنها لم تدرك ظهور الوجه المبتسم لصغيرها البالغ 7 أشهر في إعلان البيع، إلا بعد وصول مئات الرسائل التي حملت تعليقات سخرية واستفسار حول منشور البيع.

وأضافت: “تسرعت في تحميل الصور من هاتفي، ولسوء حظي كانت إحداها لأوسكار، على الأقل لقد نجح الأمر بطريقة غير مقصودة في استقبالي لطلب حقيقي لشراء الأريكية، بينما كانت معظم الرسائل الأخرى تلقي التعليقات الساخرة حول ابني”.

وكتب أحد المعلقين مازحاً: “هل يمكنني مبادلته بمراهق؟” وسأل آخر مع تعبير ضاحك: “كيف هي مهارته في أعمال الغسيل”، وكتب ثالث: “كيف يكون طبعه مع الأطفال الآخرين”.

وفي ردها على التعليقات حول المنشور كتبت لوسي: “أشكركم جميعاً على لطفكم وتفهمهم لحدوث خطأ، بالتأكيد لا أريد التخلي عن ابني”.