فوز منتخبنا الوطني بكرة القدم على تونس في كأس العرب 0/2

حقق منتخبنا الوطني بكرة القدم فوزاً لافتاً على المنتخب التونسي وغلبه بهدفين دون رد في ثاني مبارياته في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر لحساب المجموعة الثانية بعد ان قدم منتخبنا مستوى جيدا ومتميزا في ثاني مبارياته في البطولة.

وبهذا الفوز جدد منتخبنا آماله للتأهل الى الدور الثاني بحصوله على ثلاث نقاط غالية . الإمارات رفعت رصيدها لست نقاط بعد فوزها الثاني الصعب على موريتانيا بهدف. ومنتخبنا ومنتخب تونس بثلاث نقاط والاثنين القادم الحسم:

سورية x موريتانيا

تونسx الامارات