مركز التسوية في الميادين يواصل استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم

توافد المئات من أبناء دير الزور اليوم إلى مركز التسوية في الميادين في إطار التسوية الشاملة التي تشهدها المحافظة منذ الرابع عشر من الشهر الفائت.

وتوافد “المئات من المطلوبين والمتخلفين والفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية إلى مدينة الميادين لتسوية أوضاعهم والعودة إلى مناطقهم ومجتمعهم وممارسة حياتهم الطبيعية في حين يلتحق الفارون بصفوف الجيش لإكمال سنوات الخدمة سواء الالزامية أو الاحتياطية”.

وسوى أكثر من 11 ألفاً من أهالي دير الزور أوضاعهم منذ انطلاق عملية التسوية الشاملة في المحافظة لترسيخ الأمان والاستقرار وإعادة عجلة الإنتاج وتقديم الخدمات.