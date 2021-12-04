مشروع جريح الوطن: البدء بإصدار بطاقة لجرحى العمليات الحربية

أعلن مشروع جريح الوطن عن البدء بإصدار بطاقة جريح الوطن لجرحى العمليات الحربية الحاصلين على نسب عجز 40 بالمئة وما فوق سواء من الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي على أن تكون البداية في إصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 بالمئة وما فوق.

وبموجب الإعلان الذي شاركه المشروع على صفحته على الفيسبوك يمكن للجرحى من شريحة العجز الجزئي 60 بالمئة وحتى 79 بالمئة أو من ينوب عنهم مراجعة مراكز “مشروع البطاقة الذكية” في المحافظات مصطحبين معهم صورتين شخصيتين مدون خلف كل صورة اسم الجريح وصورة عن الهوية الشخصية وبيان قيد عائلي للمتزوجين ساري المفعول لا تتجاوز مدة تصديقه ثلاثة أشهر.

أما بالنسبة لجرحى العجز الكلي فيتكفل مشروع جريح الوطن بتزويد “مشروع البطاقة الذكية” بالمعلومات والوثائق المطلوبة لغاية إتمام الإجراءات المطلوبة ومن ثم إصدار البطاقة وتسليمها للجرحى ضمن هذه الشريحة.

ويقوم موظفو “شركة البطاقة الذكية” بالتواصل مع جرحى العجز الجزئي واستكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة البطاقة وإعلام الجرحى ضمن هذه الشريحة بإمكانية مراجعتها لاستلام البطاقة من قبلهم شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً بموجب وكالة عامة سارية المفعول أو وكالة خاصة باستلام البطاقة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة تصديق الوكالة ثلاثة أشهر وذلك وفق رسائل نصية أو اتصال هاتفي.

ويمكن للجرحى الاطلاع على التوزع الجغرافي لمراكز البطاقة الذكية بالمحافظات من خلال المرفق