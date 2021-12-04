منتخبنا الوطني يبدع في كأس العرب ويهزم تونس بهدفين

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزا باهرا على حسابه نظيره التونسي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس العرب.

منتخبنا دخل اللقاء بأفضل طريقة ممكنة مسجلا هدفا مبكرا عبر أوليفر كاسكو في الدقائق الخمس الأولى، ليتحكم لاعبونا برتم اللقاء بعدها ويستطيعوا أن يحدوا من خطورة المنافس الذي لعب بعشرة لاعبين مع نهاية الشوط الأول إثر طرد لاعبه محمد بن رمضان.

في الشوط الثاني واصل منتخبنا أداءه المتميز حيث تمكن محمد العنز من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 47 بعد تسديدة صاروخية هزت الشباك وزادت من ثقة منتخبنا الذي صمد في وجه الهجمات التونسية محققا فوزا بدا للكثيرين شبه مستحيل.

بهذه النتيجة رفع منتخبنا رصيده ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف منتخب الإمارات صاحب النقاط الست، وبات بحاجة للفوز على منتخب موريتانيا يوم الاثنين المقبل لضمان بطاقة التأهل.

عموما منتخبنا كسب الرهان وأثبت أن كرتنا تمتلك لاعبين قادرين على مقارعة أقوى المنافسين شريطة التحضير السليم وتواجد مدرب قادر على إخراج ما لدى اللاعبين من إمكانيات، وقبل ذلك اللعب بروح معنوية وإخلاص للقميص وهو ما افتقده منتخبنا في الفترة الماضية خلال تصفيات كأس العالم.

الفوز الرائع للمنتخب لم يكن وزنه ثلاث نقاط فقط ولم يكن مجرد لقاء فاز به على أحد أقوى منتخبات العرب وإفريقيا، بل دليلا على أن المنتخب أكبر من الجميع خاصة بعض ” المحترفين ” في الدوريات العربية الذي فضلوا السياحة والاستجمام على الانضمام للمنتخب تحت ذرائع كاذبة وحجج واهية.

مؤيد البش