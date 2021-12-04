مواجهات نارية في الدوري الإيطالي ومهمة صعبة لقطبي الكرة الإسبانية

جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى سيكون عشاق الكرة العالمية بانتظارها، ورغم أننا شهدنا العديد من المباريات القوية في الجولة السابقة من كل دوري إلّا أن هذا الأسبوع أيضاً سيعرف مواجهات مؤثرة على سلم الترتيب، والبداية كالعادة من الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يستعدّ متصدر الدوري تشيلسي لملاقاة مضيفه وست هام على ملعب لندن الأولمبي لحساب الجولة الخامسة عشرة، ويحتلّ وست هام المركز الرابع في جدول الترتيب ويعدّ أحد المنافسين المحتملين على اللقب هذا الموسم، لذا سيحاول استغلال استضافته للمباراة والخروج بأفضل نتيجة، في حين يدخل البلوز المباراة وعينهم على نقاطها الثلاث للحفاظ على ريادتهم.

وفي إيطاليا، ينتظر عشاق الكالتشيو افتتاح الجولة السادسة عشرة منه غداً لمشاهدة موقعتين من العيار الثقيل، الأولى بين إنتر الثالث وروما الخامس، ويحلّ إنتر ضيفاً ثقيلاً على نادي العاصمة في مهمة واضحة وهي عدم التفريط بأي نقطة من أجل استمرار التضييق على المتصدر ووصيفه، فيما ستحاول كتيبة البرتغالي مورينيو حصد نقاط المباراة والاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، أما ثاني المواجهات القوية فستجمع نابولي وأتلانتا على استاد دييغو مارادونا، ويسعى فريق نابولي أن يحقق الفوز في هذه المباراة الهامة، وأن يواصل تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، التي تساعده في التواجد في مقدمة جدول ترتيب الدوري خاصةً أن الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر ميلان نقطة واحدة بعد تعادله المخيب أمام ساسولو، فيما سيحاول أتلانتا إيقاف زحف منافسه وهو المنتشي بفوز عريض على فينيتسيا برباعية نظيفة.

إسبانياً، يحلّ متصدر الترتيب ريال مدريد ضيفاً على ريال سوسيداد الثالث في أقوى مباريات الجولة السادسة عشرة من الليغا، ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أتلتيك بلباو في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، بينما فاز مضيفه برباعية نظيفة على بناديريا بوليدو في كأس الملك.

أما الغريم التقليدي برشلونة السابع فتنتظره مباراة هامة أمام بيتيس الخامس والمهمة واضحة عدم التفريط بأي نقطة لمحاولة العودة إلى المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية قبل انتهاء مرحلة الذهاب.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي الجولة (15)

مباريات اليوم: وست هام – تشيلسي 2.30 عصراً، نيوكاسل – بيرنلي، ساوثامبتون – برايتون، ولفرهامبتون – ليفربول 5 مساءً، واتفورد – مانشستر سيتي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: ليدز يونايتد – برينتفورد، مانشستر يونايتد – كريستال بالاس، توتنهام – نورويتش، 4 عصراً، أستون فيلا – ليستر سيتي 6.30 مساءً.

مباريات الاثنين: إيفرتون – أرسنال 10 مساءً.

الدوري الإيطالي الجولة (16)

مباريات اليوم: ميلان – ساليرنيتانا 4 عصراً، روما – إنتر 7 مساءً، نابولي – أتالانتا 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: بولونيا – فيورنتينا 1.30 ظهراً، سبيزيا – ساسولو، فينيتسيا – هيلاس، 4 عصراً، سامبدوريا – لاتسيو 7 مساءً، يوفنتوس – جنوى 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: إمبولي – أودينيزي 7.30 مساءً، كالياري – تورينو 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني الجولة (16)

مباريات اليوم: إشبيلية – فياريال 3 عصراً، برشلونة – ريال بيتيس 5.15 مساءً، أتلتيكو مدريد – مايوركا 7.30 مساءً، ريال سوسيداد – ريال مدريد 10 مساءً.

مباريات الأحد: رايو فاييكانو – إسبانيول 3 عصراً، إلتشي – قادش 5.15 مساءً، ليفانتي – أوساسونا 7.30 مساءً، سيلتا فيغو – فالنسيا 10 مساءً.

مباريات الاثنين: خيتافي – أتلتيك بلباو 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– تقابل تشيلسي ومنافسة وست هام يونايتد 102 مرة في كل المناسبات، استطاع البلوز فيها الانتصار 43 مرة وخسروا 38 مرة وجاء التعادل في 21 مناسبة.

– تواجه نابولي وأتالانتا 97 مرة في الدوري الإيطالي، فاز نابولي 43 مرة، بينما فاز أتلانتا 26 مرة واحتكم الفريقان إلى التعادل في 28 مباراة، وسجل نابولي في شباك أتلانتا 136 هدفاً، بينما تلقت شباكه 105 هدفاً.

– تواجه الإنتر وروما في 175 مباراة سابقة، حقق الإنتر الفوز في 72، وحقق روما الانتصار في 49 مواجهة، وتعادلا في 54 لقاء، سجل لاعبو الأزرق والأسود 281 هدفاً، وأحرز لاعبو الأحمر 226 هدفاً.

– واجه ريال مدريد نظيره فريق ريال سوسيداد في 155 مباراة بمختلف البطولات، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز خلال 85 مباراة، بينما خسر 31 مباراة، وانتهت 38 مباراة بين الفريقين بنتيجة التعادل.

– التقى برشلونة بمنافسه ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن 108 مرة، فاز في 66 مباراة، وخسر في 21، وتعادل في مثلهم، وسجل برشلونة 254 هدفاً، بينما أحرز ريال بيتيس 119 هدفاً.