أصحاب الحقوق العينية في “مدخل دمشق الشمالي” يختارون من يُقدِّر عقاراتهم

دمشق – البعث

انتخبَ أصحاب الحقوق العينية في المنطقة التنظيمية “مدخل دمشق الشمالي في المناطق العقاريه: قابون صناعي جوبر المحاذيه للنهر”، ممثلين لهم في لجنه تقدير قيمه العقارات وتقدير المقاسم، وذلك بحضور مدير مديرية المشروع التنفيذي للمرسوم 66 رياض دياب.

وبين دياب أن المالكين اختاروا ممثليهم ليكونوا خبراء ضمن لجنتين لتقدير قيم العقارات وتقدير المقاسم، وأن كل لجنة ستضم خبيرين اثنين من المالكين المنتخبين، مشيراً إلى أن اللجنتين ستشكلين بقرار من محافظ دمشق بعد ترشيح قاضي من قبل وزارة العدل برئاسته وعضوية خبيرين لكل لجنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان وعندها ستباشر اللجان أعمالها، حيث سيتم دراسة تقييم وتقدير قيم العقارات وفق الوضع الراهن بناءً على استمارات الحصر والوصف التي تم وصفها على أرض الواقع من أرض وبناء وأشجار ومزروعات وغيرها.

كما أكد دياب على ضرورة التزام المنتخبين الأساسين أو البدلاء بالحضور والمتابعة الدائمة حيث تقع على عاتق هذه اللجان مهام كبيرة وحرصاً على مصلحة المالكين وتحقيق العدالة لهم في منطقة القابون والعمل على توزيع المنطقة بشكل عادل ومنصف ووفقاً للأسعار التي سيتم اعتمادها من قبل اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض.