استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في مركز مدينة الميادين بديرالزور

واصلت الجهات المعنية تسوية أوضاع المطلوبين والمتخلفين والفارين من الخدمتين الاحتياطية والإلزامية من أبناء ديرالزور في مركز أقامته بمدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة وسط ارتياح كبير بين الأهالي.

وتوافد العشرات من أبناء الريف الشرقي والجنوبي الشرقي توافدوا اليوم إلى مركز التسوية في الميادين لتسوية أوضاعهم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة لإعادة من ضل الطريق الصحيح إلى جادة الصواب ولينخرط بالمجتمع ويمارس حياته الاعتيادية كغيره من أبناء الوطن الغيارى”.

التسوية التي بدأت منذ الرابع عشر من الشهر الفائت في مدينة ديرالزور “لاقت ارتياحاً كبيراً بين الأهالي الذين يتعاونون مع الوجهاء وشيوخ العشائر لإتمام التسوية لجميع المشمولين فيها ما تتيح لهم العودة إلى مناطقهم وأرضهم وممارسة أعمالهم وحياتهم الطبيعية”.

وخلال السنوات الماضية أجرت الجهات المعنية تسويات في معظم المناطق التي شهدت أحداثاً وآخرها محافظة درعا وفق اتفاقات تطرحها الدولة ويتم بموجبها تسوية أوضاع المطلوبين بالتعاون مع الوجهاء ورؤساء العشائر وغيرهم من الفعاليات الأهلية وذلك لتكريس حالة الاستقرار والأمان في تلك المناطق بعد تطهيرها من الإرهاب.