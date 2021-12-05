برونزية جديدة لسورية في بطولة آسيا للجودو

أحرز لاعب منتخب سورية للجودو حسن بيان امس الميدالية البرونزية بوزن تحت 73 كغ في بطولة آسيا للناشئين والناشئات والشباب والشابات المقامة حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 17 دولة.

وجاءت الميدالية البرونزية بعد 4 مباريات خاضها بيان بفئة الشباب فخسر الأولى أمام لاعب طاجيكستان وفاز في الثانية على لاعب من كازاخستان وفي الثالثة على لاعب من الهند وفي الرابعة على لاعب من قرغيزستان.

وحقق اللاعب مجد حاج قدور المركز الخامس بوزن تحت 81 كغ بفئة الناشئين واللاعبة سما كنعان المركز الخامس بوزن تحت 57 كغ بفئة الشابات.

وكانت اللاعبة ليلى كنعان أحرزت ميدالية برونزية بفئة الناشئات لوزن تحت 48 كغ في اليوم الأول من البطولة.

عضو اتحاد اللعبة أنس الرشيد أوضح في تصريح لمراسل سانا أن مستوى البطولة الفني عال جداً مبيناً أن تحقيق ميداليتين برونزيتين في هذه البطولة التي تحظى بمشاركة واسعة إنجاز للرياضة السورية علماً أنه تبقى مشاركتان للاعبين اثنين غداً بفئة الشباب ونتأمل تحقيق ميداليات إضافية.

يشار إلى أن الأوزان المعتمدة في فئة تحت 21 سنة 7 أوزان للذكور ومثلها للإناث أما في فئة تحت 18 سنة فستتضمن المنافسات 8 أوزان للذكور و8 أوزان للإناث

المصدر: سانا