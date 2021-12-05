تأهيل وصيانة طرق متضررة في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

أعادت المؤسّسة العامة للمواصلات الطرقية تأهيل وصيانة المواقع المتضررة من عدة محاور من شبكة الطرق المركزية في محافظة اللاذقية مع معالجة المواقع المتخرّبة والمتضررة.

وذكر المهندس مصعب أحمد مدير فرع المؤسسة أن العقود المبرمة تضمنت أيضاً أعمال صيانة نظام التصريف المطري على كافة المحاور بإنشاء قنوات التصريف البيتونية أو الترابية، وتعزيل كافة الأقنية المنفّذة والعبّارات في مداخلها ومخارجها، بما يؤمّن استمرارية التصريف لمياه الأمطار، وأنه تمّت صيانة مواقع الهبوطات على سطح طريق اللاذقية– كسب- النبعين بإعادة التأسيس باستخدام الركام الصخري، وانتهاءً بمدّ طبقة المجبول الإسفلتي، كما تمّ تثبيت بعض الانهيارات على جوانب الطريق أيضاً باستخدام الركام الضخري وبما يضمن السلامة المرورية في جميع هذه المواقع.

وأشار أحمد إلى تنفيذ مشروع معالجة انزلاقات القرعانية على محور طريق اللاذقية– كسب لمعالجة الانزلاق الحاصل في هذا الموقع في العام 2019 بفعل الأمطار الغزيرة في ذلك العام، علماً أن المشروع عبارة عن بلاطة جسرية مرتكزة على 28 وتداً بطول 90 متراً وبعرض 12 متراً مع تنفيذ عبارتين قبل وبعد الجسر بفتحة ضوئية (2*2)م لاستيعاب المياه القادمة من المسيلات المائية ثم وضع الجسر بالاستثمار بتاريخ ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١ مبيّناً أن الجسر يقع في موقع القرعانية على طريق اللاذقية– كسب الذي يعدّ طريقاً حيوياً وسياحياً مهماً جداً ويصل محافظة اللاذقية بالحدود الشمالية.