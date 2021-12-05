صدور قرار مسابقة التوظيف المركزية

صدر قرار بتنظيم مسابقة للفئتين الأولى والثانية واختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي.

ويبدأ تقديم الطلبات إلى ديوان المحافظة التي يرغب المتسابق التعيين أو التعاقد في الجهات العامة ضمن المحافظة اعتباراً من صباح الأحد 23 -1- 2022 وحتى الخميس 24 – 2- 2022.

وتتولى وزارة التنمية الإدارية تنظيم المسابقة والاختبار في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي وفق المعايير والضوابط الآتية:

-عدم تجاوز مراكز العمل المطلوب إشغالها 90 % من الملاك العددي الكامل للجهة العامة مالم يكن التعيين أو التعاقد على مراكز العمل المهنية والفنية حصراً، وبعد دراسة الاحتياج الفعلي بدقة.

-التقيد بنتائج خارطتي الشواغر الوظيفية والموارد البشرية والاحتياج الفعلي الدقيق.

-إعطاء الأولوية للتعيين أو التعاقد من الفئتين الأولى والثانية في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والعمالة المهنية في القطاع العام الاقتصادي.

-تحديد الاحتياج وفق العدد المتوفر لدى الجهة العامة من المسمى الوظيفي والاختصاص المطلوب للتعيين أو التعاقد عليه.

يشترط للتقدم للمسابقة أو الاختبار تقديم الوثائق الآتية:

-صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني.

-صورة مصدقة عن المؤهل العلمي.

-وثيقة مهنية بالنسبة للفئة الرابعة مع شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمتقدم للتعيين الدائم.

-وثيقة غير عامل.

-وثيقة غير محكوم.

-وثيقة تأدية خدمة العلم أو معفى منها أو ما يثبت أنه في الخدمة.

-موافقة الجهة العامة، في حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة أو الاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لدى هذه الجهة.

-وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في المحافظات أو عن الجهة المعنية (مكتب الأمن الوطني – الاتحاد العام لنقابات العمال) للمتقدمين من ذوي الشهداء ومن في حكمهم أو ذوي المصابين بحالة العجز التام (العسكريين – قوى الأمن الداخلي – المدنيين – الموظفين والعاملين) المشمولين بأحكام القانون رقم 36 تاريخ 31-12-2014 وتعديلاته بتاريخ تقديم طلب الاشتراك بالمسابقة أو الاختبار.

-الوثائق التي تثبت استحقاقه للدرجات التفضيلية إن وجدت.

= يتقدم الراغب بالاشتراك بالمسابقة أو الاختبار بطلب يتضمن تحديد مراكز العمل التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية أو الخبرة المهنية بثلاث رغبات للتعيين والتعاقد وفق مراكز العمل المعلن عنها بكل محافظة والمعتمدة من وزارة التنمية الإدارية، وذلك ضمن المحافظة الواحدة والفئة الواحدة حصراً ويكون مسؤولاً عن تحديد مكان مركز العمل المحدد وتوصيفه في الطلب.

= لا يتطلب من المتقدم للاختبار للتعاقد على مركز عمل مؤقت الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للفئة الرابعة، ويكتفى بما يثبت إجادته للقراءة والكتابة.

يتبع ..