محافظ حلب يتوعد بإنذار مكاتب السيارات غير الملتزمة

حلب- معن الغادري

توعّد محافظ حلب حسين دياب أصحاب مكاتب بيع السيارات بتوجيه إنذار تحت طائلة تشميع المحال والإغلاق في حال لم يلتزموا بنقل محالهم المرخصة إلى منطقة الراموسة ضمن المدد المحدّدة لهم. وشدّد المحافظ خلال جولته على مكاتب السيارات في الراموسة على ضرورة الإسراع بنقل المكاتب الحاصلة على الترخيص إلى المنطقة المحدّدة، وذلك بالتزامن مع تسريع وتيرة التنفيذ واستكمال الأعمال المتبقية، والمتعلقة بشبكات الهاتف والإنارة، وتأهيل الأرصفة والأردفة، وما تبقى من أعمال التزفيت، تمهيداً لانتقال باقي المكاتب.

يُذكر أن المنطقة المذكورة تضمّ /160/ مكتباً، يعمل منها حالياً /41/ مكتباً، بعد إنجاز أعمال التزفيت للمحاور الرئيسية، و/4/ ساحات، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي.

في السياق نفسه أوضح عدد من ممارسي المهنة أن المنطقة المخصّصة في الراموسة غير مؤهلة بشكل كامل وتحتاج إلى إنجاز أعمال الإنارة، واستكمال باقي الأعمال الخدمية، حتى يتسنى لأصحاب المحال ممارسة عملهم بصورة طبيعية.