مدير ثقافة ريف دمشق يستعرض المشاريع ويختم بغياب الاعتماد

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

تعمل مديرية ثقافة ريف دمشق على استكمال بناء المراكز الثقافية المزمع إشادتها وإعادة ترميم ما دمره الإرهاب.

وأوضح مدير الثقافة إبراهيم سعيد أنه يوجد 96 مركزاً ثقافياً ضمن الخدمة موزعة على امتداد محافظة ريف دمشق, و هناك مراكز يتم إعادة ترميمها وتأهيلها، مشيراً إلى ٦ مشاريع استثمارية تعترضها صعوبات ومعوقات تنفيذ جراء تأخر متعهدين في التنفيذ وعدم توفر اعتمادات .

وتطرق سعيد لمشروع بناء المركز الثقافي في الكسوة الذي وصل إلى نسبة إنجاز 85% , لاسيما بعد أن سحبت الأعمال من المتعهد في عام 2014 , وفتح دعوة قضائية بين مجلس المدينة والمتعهد حيث تم إعداد كشف تقديري لإكمال أكساء البناء قريبا.

وما هو مستغرب من حديث سعيد عن مشاريع المراكز الثقافية بأنه ينتهي بعدم توفر الاعتماد لاستكمال أو بناء مركز وخاصة أن هناك أكثر من مركز بحاجة إلى ترميم أو إعادة تأهيل من جديد .