كشفت وكالة “إيسنا الإيرانية” اليوم الأحد أن مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، يزور طهران غداً الإثنين.

وقالت الوكالة إن زيارة طحنون بن زايد تأتي تلبية لدعوة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مشيرة إلى أن ابن زايد سيلتقي المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.

الزيارة كانت متوقعة حيث أعلن المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، قبل أيام أن بلاده سترسل وفداً إلى إيران، قائلاً إن الإمارات “تشارك في المخاوف بشأن سياسات إيران، لكنّ المواجهة ليست السبيل الأمثل”.

ويسود توتر مستمر منذ سنوات في العلاقات السياسية بين إيران والإمارات، حليفة السعودية، على خلفية عدة قضايا، إلا أن البلدين تربطهما صلات تجارية مكثفة.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكّد في آب الماضي، عدم وجود عقبات في طريق توسيع العلاقات بين إيران والإمارات في مختلف المجالات، وخصوصاً المجال الاقتصادي.

المصدر : الميادين