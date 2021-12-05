نظراً لارتفاع سعره.. إقبال ضعيف على بذار القمح بدرعا

درعا- دعاء الرفاعي

شهدت مبيعات مؤسسة الحبوب وإكثار البذار في إزرع إقبالاً متواضعاً جداً من قبل الفلاحين نظراً لارتفاع أسعار القمح ثلاثة أضعاف عن العام الماضي، حيث وصلت كمية البذار المباعة للفلاحين ضمن محافظة درعا إلى 3800 طن حتى تاريخه.

وأشار مدير فرع المؤسسة المهندس غازي الناصيف إلى أن الفرع يستجر القمح الخام من فرع الحبوب لإعادة غربلته وتعقيمه بشكل مباشر وأنه مستمر للحصول على مواصفات ممتازة تلبي احتياجات الفلاحين، وتسليمه لهم ضمن المواصفات المطلوبة، وأن عمليات الغربلة لاتزال مستمرة بمعدل 100 طن بشكل يومي، وغربلة 8415 طناً حتى تاريخه دون أي انقطاع لتغطية احتياجات الفلاحين في الموسم الزراعي الحالي.

وذكر الناصيف أن الفرع حالياً يقوم بتأمين حاجة الفلاحين المتعاقدين من بذار القمح المحسنة لتطبيق خطة إنتاج الفرع من هذه الحبوب بسعر 1585 ليرة سورية للكيلوغرام، علماً أن لدى المؤسسة رصيداً جيداً من بذار القمح المغربلة والمعقمة تقدر بـ 3330 طناً، وبذار القمح الخام تصل إلى 11527 طناً، كما وصلت الكميات المشحونة للمحافظات إلى 3317 طناً، والمباع للمحافظات أيضاً 339 طناً.

الفلاحون المتعاقدون مع فرع مؤسسة إكثار البذار في إزرع مستمرون بشراء القمح من المؤسسة بالسعر المحدد، على الرغم من ارتفاع هذا السعر وسط إقبال غير ملحوظ منهم، لاسيما للأصناف الجديدة التي أثبتت جودتها في الموسم الفائت، مؤكدين التسهيلات الكبيرة المقدمة، والجهود التي يبذلها عمال المؤسسة لتسيير أمورهم بالسرعة الممكنة.

ووفق تصريحات مديرية زراعة درعا، فقد قدرت الخطة الزراعية المعتمدة لهذا العام لمحصول القمح المروي بـ 9257 هكتاراً، بزيادة عن العام الماضي 300 هكتار، كما بلغت خطة القمح البعل لهذا العام 80 ألف هكتار، بزيادة عن العام الماضي وصلت إلى 3000 هكتار.