وزير الإدارة المحلية من حمص: كل رئيس بلدية متقاعس هو متواطئ مع أصحاب النفوذ

حمص – عادل الاحمد

لم يتردد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بوصف كل رئيس بلدية لا يقوم بواجباته لا سيما لجهة قمع المخالفات، بالظالم لغيره ومتواطئ مع أصحاب النفوذ، معتبراً أن مخالفات البناء هي أخطر من كل المخالفات الأخرى، وأن مناطق المخالفات كانت بيئة خصبة للارهاب.

حديث الوزير مخلوف جاء خلال لقاءه رؤساء المجالس المحلية في حمص، إذ لم يخف وجود مصاعب وعقبات تواجه عمل البلديات ضمن الظروف الراهنة، إلا أنها لا تعني شماعة لتقاعس وترهل البعض وحجة لغياب الإمكانيات التي أوصلناها الى هذا المستوى لأ ننا لم نكن نراعي جانب المشاريع الاستثمارية والإيرادات وكنا نعتمد على المعونات التي تقدم من الدولة، مشدداً على أهمية المشاريع الاستثمارية التي يجب أن تنفذها المجالس لأنها السبيل الوحيد لقيام هذه المجالس بدورها في خدمة المواطن .

ولم يسمح مخلوف بوضع أعذار مهما كانت لأي أحد لا يقوم بواجبه لاسيما أن عدم وصول شكاوى وبلاغات عن مخالفات سعرية لا يعني أن الواقع بأفضل حال بل هناك محاباة وخجل من قبل أبناء القرية أو المنطقة لمواجهة بعضهم والكشف عن الارتكابات.

وأكد مخلوف أن عدد الضبوط المسجل من قبل الجهات الرقابية والوحدات الادارية ليس مهما، بقدر أوهمية وصلول الرسالة للمواطن وهل ساهمت هذه الضبوط في ثبات الاسعار وعدم ارتفاعها ؟.

وأشار وزير الإدارة المحلية أن الاستثمارات هي الأساس ولابد من إعادة النظر بها وقد شكلت الوزارة لجاناً في المحافظات لهذه الغاية.

واستمع الوزير مخلوف إلى مداخلات رؤساء الوحدات الادارية التي تركزت على المصاعب التي تواجه عملها.