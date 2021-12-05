473 شقة قيد التوزيع في مجموعة إسكان حماة

حماة- منير الأحمد

تعتزم المؤسّسة العامة للإسكان توزيع (473) شقة سكنية منها 200 شقة للادخار و128 مسكناً عمالياً في حماة، بالإضافة إلى تسليم نحو 145 شقة للسكن الشبابي في منطقتي ضاحية الوفاء وذي قار خلال العام المقبل.

وأوضح رئيس مجموعة إسكان حماة فؤاد دردر أنه تمّ الإعلان عن مناقصات لتنفيذ أعمال متبقية من برجي 39 و40 سكن ادخار، واستكمال أعمال البرج رقم 439 بالعقارية الأولى، وهناك مشروع ضاحية محطة الضاهرية وهو حالياً قيد الدراسة، علماً أن المباشرة بالمشروع قد تكون بداية العام القادم، مع بناء مقسمين في البرناوي عن طريق المحاصصة، لافتاً إلى إعداد الدراسات التنفيذية للمقسمين وسيتم المباشرة بهما فور الانتهاء من التدقيق من الدراسات وإعدادها، إلى جانب المتابعة بأعمال الموقع العام لضاحية الوفاء التي تضمّ 109 أبراج شبابية، وادخار وعمالي بقيمة فاقت 7 مليارات ليرة من قبل الشركة العامة للطرق والجسور، فضلاً عن عقد مع فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بحمص لتنفيذ أعمال الموقع في ضاحية الأمل التي تحتوي 192 برجاً سكنياً بقيمة تفوق 7 مليارات ليرة.

والجدير بالذكر أن الأعمال تشمل الطرق ومدّ خطوط الصرف الصحي، إضافة إلى التنسيق مع مؤسّسة مياه الشرب لمدّ خطوط مياه الشرب.

ويكرّر دردر الصعوبات نفسها التي تعاني منها الجهات والشركات العامة والمتعلقة بنقص اليد العاملة والآليات، إضافة إلى موضوع تذبذب الأسعار وفروقاتها وطريقة تعويض المتعهد التي تشكل عبئاً إضافياً على المؤسّسة، وأيضاً الحاجة الماسة إلى مبيت لنقل العاملين من خارج مدينة حماة.