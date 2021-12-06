أهالي بلدة دير جمال يطالبون بخروج المحتل التركي وينددون بممارساته الإجرامية

طالب أهالي بلدة دير جمال والقرى المحيطة بريف حلب الشمالي بخروج الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية من المناطق التي يحتلونها وذلك خلال وقفة احتجاجية أقاموها اليوم في البلدة داعين الجميع إلى التكاتف والتصدي لمحاولاتهم العدوانية باحتلال المزيد من الأراضي وترويع سكانها الآمنين.

ورفع المحتشدون خلال الوقفة الأعلام الوطنية واللافتات التي تعبر عن تمسكهم بمنازلهم وقراهم والاستعداد للتضحية بالنفس لحمايتها ومنع سرقة ونهب خيراتها معربين عن دعمهم ووقوفهم بحزم ضد كل محاولات التقسيم التي يحاول من في الخارج فرضها وأن الاحتلال زائل بوحدة السوريين.

ونفذ أهالي عدد من بلدات وقرى ريف حلب الشمالي كبلدة تل رفعت والقرى المجاورة وعدد من البلدات والقرى في منطقة اعزاز خلال الاسابيع الماضية وقفات احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية وتنديداً بجرائمهم بحق المواطنين السوريين.