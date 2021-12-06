احتفال مركزي لذوي الإعاقة بحمص

حمص – البعث

أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احتفالها السنوي باليوم العالمي لذوي الإعاقة في حمص، وقدم الأطفال عروضاً فنية وموسيقية مرسلين عبرها رسالتهم للعالم أجمع أن المعاق جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ولاتوجد إعاقة في مجتمع يؤمن بكل أفراده.

وتضمن الحفل قصائد شعرية وفقرات فنية ولوحات راقصة وأغاني أطفال من مختلف جمعيات حمص المختصة بذوي الإعاقة ورافق الاحتفال معرض أشغال يدوية ورسم من إنتاج أطفال الإعاقة.

واعتبرت يارا إبراهيم مدرسة الرسم من معهد الصم والبكم أن الأعمال المقدمة من قبل الأطفال تتمتع بالدقة والإتقان.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد أهمية دمج هذه الشريحة بالمجتمع وجعلها فاعلة فيه، مع ضرورة الاهتمام بمعاهد الرعاية الاجتماعية وصيانتها وتقديم الدعم اللازم والتدريب على المهن والأعمال التي تجعل منهم أعضاء فاعلين بالمجتمع، ولاسيما مركز ملاحظة الأحداث والجانحين والذي يضم حوالى ٦٠حدثا، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مشيراً إلى دراسة بعض الحالات مع الناىب العام للإفراج عمن يستحق ضمن القوانين الناظمة، لافتاً إلى زيادة الدعم الإنساني لحمص عبر توجيه الجمعيات وتحقيق عدالة التوزيع للأسر الأكثر حاجة عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.