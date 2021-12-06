الاحتلال يعلن عن مخطط استيطاني جديد جنوب شرق المدينة المقدسة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مخطط استيطاني لإقامة 473 وحدة استيطانية في بلدة بيت صفافا جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البؤرة الاستيطانية الجديدة تهدّد بالاستيلاء على 38 دونماً من أراضي الفلسطينيين في البلدة.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت سلطات الاحتلال مخططات لإقامة 3058 وحدة استيطانية في الضفة الغربية 2000 منها على جبل المشارف في القدس المحتلة متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً بقرية ارفاعية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أمس منزلاً في القدس المحتلة ومنشأة صناعية غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

إلى ذلك استشهد فتى فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتى محمد نضال يونس 15 عاماً استشهد متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جبارة جنوب طولكرم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وبلداتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم أربعة فلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات برقا وسلواد ونعلين ودير قديس في رام الله واعتقلت أربعة فلسطينيين.

وفي الأثناء، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم (قبر يوسف) شرق مدينة نابلس.

وذكر مصدر إعلامي أن عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف ونفذوا جولات استفزازية فيه بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

سياسياً، جدّدت خارجية السلطة الفلسطينية تأكيدها أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية يشجّعه على التمادي بممارساته تلك.

وأدانت الخارجية في بيان لها اليوم عمليات القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي كان آخرها اليوم وأدّت إلى استشهاد فتى في طولكرم بالضفة الغربية.

ودعت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء الفوري في التحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.