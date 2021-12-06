السورية للتجارة تطرح أكثر من 2 طن من اللحوم في صالاتها بالسويداء

طرح فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء اليوم كمية نحو 2 طن و300 كيلوغرام من اللحوم البيضاء والحمراء في صالة المدينة وذلك في إطار التدخل الإيجابي للمؤسسة لتوفير المادة بأسعار مناسبة.

وأشار مدير فرع المؤسسة ربيع غانم في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الكميات المطروحة تشمل لحم الفروج الكامل إضافة لقطعه من الشرحات والدبوس والوردة والكستا وكذلك لحوم الغنم والعجل وبأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة.

من جهته ذكر مدير صالة المدينة للخضار والفواكه مأمون العاقل في تصريح مماثل أن الصالة مستمرة بطرح اللحوم بالأيام القادمة مع العمل على توفير تشكيلة متنوعة أيضاً من الخضار والفواكه بشكل يومي وبأسعار أقل من السوق.

المصدر : سانا