بن زايد: تطوير العلاقات الأخوية مع طهران من أهم أولوياتنا

قال مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، اليوم الإثنين، إن تطوير العلاقات الأخوية مع طهران من أهم أولوياتنا، قائلاً إن “إيران دولة كبيرة وقوية بالمنطقة وتتمتع بموقع جيوسياسي فريد يربط بين شرق العالم وغربه”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد صباح اليوم في طهران.

وشدد شمخاني خلال استقباله بن زايد صباح اليوم، على أنه يجب أن يحل الحوار والتفاهمات مكان النهج العسكري لحل الخلافات في المنطقة، قائلاً إن إيران تؤكد على ضرورة الجهود المشتركة لإنهاء بعض الأزمات العسكرية والأمنية التي تسببت بظروف سيئة لشعوب المنطقة.

وأعرب عن أمله أن “تكون هذه الزيارة بداية لجولة جديدة من العلاقات بين إيران والامارات وتمهيد الطريق لترسيخ وتوسيع شامل للعلاقات بين البلدين”، مضيفاً أن “لن يتحقق الاستقرار والأمن الدائم إقليمياً إلا من خلال تعاون دول المنطقة”.

ووفق شمخاني فإن “العلاقات الودية مع الجيران وتبادل القدرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من الأولويات الرئيسية لإيران في مجال السياسة الخارجية”، معتبراً أنه “يمكن لدول الخليج أن تلعب دوراً مهماً في اقتصاد المنطقة والعالم إذا تعاونت مع بعضها الآخر”.

شمخاني لفت إلى أن “يمكن لدول الخليج أن تؤدي دوراً مهما في اقتصاد المنطقة والعالم إذا تعاونت مع بعضها الآخر”.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة “إيسنا الإيرانية” أن زيارة طحنون بن زايد تأتي تلبية لدعوة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مشيرة إلى أن ابن زايد سيلتقي المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.

المصدر : وكالات