بوتين: روسيا تعدّ الهند قوة عظمى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقاء قمة جمعته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي اليوم: إن روسيا تعتبر الهند قوة عظمى ذات شعب صديق لها.

ونقلت وسائل إعلام عن بوتين قوله: “نعتبر الهند قوة عظمى لديها شعب صديق وتاريخ رائع في العلاقات معنا”، مضيفاً: “العلاقات بين بلدينا تتطوّر ونتطلع إلى المستقبل.. وإن كان العام الماضي قد شهد انخفاضاً في معدل التبادل التجاري بأكثر من 17 بالمئة لكن خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت زيادته أكثر من 38 بالمئة”.

ولفت بوتين إلى أن البلدين يعملان على تطوير العلاقات في المجال العسكري وإجراء تدريبات مشتركة ويعتزمان مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

من جانبه قال مودي: إن الهند وروسيا تواصلان تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والفضاء، مشدّداً على أهمية الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ثقته بأن صيغة اثنين زائد اثنين بين وزيري خارجية ودفاع كل من روسيا والهند “ستصبح منصة حوار فعّالة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وقال لافروف خلال أول اجتماع بهذه الصيغة في نيودلهي اليوم كما نقل موقع روسيا اليوم: “أنا على يقين بأن هذه الآلية الجديدة ستصبح منصة حوار فعّالة لبحث مجموعة واسعة من المسائل الإقليمية والدولية وستسهم في تعميق التفاهم التقليدي المتبادل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميزة الخاصة بين بلدينا”.

وفي إطار هذه المباحثات وقّعت روسيا والهند عدداً من اتفاقيات التعاون العسكري على هامش المباحثات المشتركة بين وزيري خارجية ودفاع البلدين في نيودلهي في إطار “صيغة اثنين زائد اثنين”.

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ين عقب اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والتعاون العسكري واصفاً المفاوضات بين الجانبين بأنها “مثمرة وذات مغزى”.