خروج حزين لمنتخبنا الوطني لكرة القدم من كأس العرب

ودع منتخبنا الوطني لكرة القدم منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر بخسارته أمام نظيره الموريتاني بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الجنوب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.

منتخبنا كان يحتاج إلى الفوز لضمان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي لكن الشكل العام خلال المباراة لم يكن يوحي بأن لاعبينا يبحثون عن النقاط الثلاث ، فظهر الأداء عشوائيا وبشكل مختلف تماما عن لقاء تونس الذي استنزف اللياقة البدنية في ظل عدم وجود دكة بدلاء قوية من الممكن أن تعطي الاضافة المطلوبة، كما أن قلة التوفيق وغياب الحظ كان عاملا مؤثرا في الهزيمة بعد أن ردت العارضة الموريتانية كرتين للجنيات والمواس كانتا كفيلتين بخروج منتخبنا فائزا ومتأهلا.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخبنا عند ثلاث نقاط محتلا المركز الثالث في المجموعة خلف تونس والإمارات اللتين حصدتا بطاقتي التأهل برصيد ست نقاط لكل منهما فيما بقيت موريتانيا أخيرة رغم الفوز.

وبعيدا عن حسابات التأهل والفوز والخسارة فإن المشاركة العربية لمنتخبنا يجب تقييمها بموضوعية، فالمؤشرات التي أعطاها اللاعبون الجدد يمكن اعتبارها إيجابية لكن كرتنا بالتأكيد ليست بخير وتحتاج لعمل كبير في الفترة المقبلة لإنقاذ ما يمكن خلال ما تبقى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

مؤيد البش