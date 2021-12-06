“لا مستحيل” في احتفالية اليوم العالمي للإعاقة

اللاذقية- مروان حويجة

بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة ومسعى الأمانة السورية للتنمية لتعزيز مهارات التعلّم وتطوير المهارات لدى الأطفال والشباب ودمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أقامت منارة الصليبية برنامج التأهيل المنزلي بالتنسيق مع قسم التعلّم وتطوير الذات فعالية “لا مستحيل” في صالة دار الأسد للثقافة بمشاركة مجموعة من الأطفال واليافعين والشباب من ذوي الإعاقة وبمشاركة مجموعة من الأطفال الآخرين.

تضمّنت الاحتفالية مسرحية خيال الظلّ وفيديوهات قصيرة وألعاباً رياضية وفقرات ترفيهية، وجرى عرض مقاطع مصوّرة عن إمكانات وقدرات الأطفال وتحضيراتهم للاحتفالية، وتمّ تسليط الضوء على التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال وطاقاتهم الإبداعية ومواهبهم، وتقديمها بأساليب وطرائق وبرامج تفاعلية إيجابية جاذبة للمتابعين والمتلقين تعبيراً عن القدرات التي تتجلّى عند الأطفال تفاعلاً وإبداعاً واندماجاً إيجابياً في المجتمع، إضافة إلى مجموعة من الفقرات الهادفة لتعزيز قدرات المشاركين ودمجهم في المجتمع، والإضاءة على مقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وكانت الفقرات متنوعة ضمّت رقصاً وخيال ظل وجمبازاً وفقرات فنيّة ورياضية.

واختتمت الفعالية بغناء لشاب يعاني من اضطراب التوحّد وجرى عرض فيديو عن مرحلة الإعداد للفعالية، وتميزت الاحتفالية بأجواء تفاعلية بين المشاركين والمتابعين والحاضرين وبعروض غنيّة جسّدت إبداعات الأطفال واليافعين مجسّدين شعار الاحتفالية بهذا اليوم “لا مستحيل”.