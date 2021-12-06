وزير التربية يوضح: يمكن تدريس ساعتي لغة كردية إثرائية وليس مناهج

دمشق- علي حسون

استغرب وزير التربية الدكتور دارم طباع ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على لسانه بأنه لا مانع من التدريس باللغة الكردية في المدارس السورية، إذ أوضح وزير التربية في تصريح خاص لـ”البعث” أن ما نقل غير دقيق ومجتزأ من سؤال وجّه له عن إمكانية تدريس الطلاب لمناهج غير وطنية في شمال شرق سورية، مؤكداً أن ذلك مرفوض تماماً، لأن ما ينبغي أن يدرّس في جميع مدارس سورية هو المنهاج الوطني.

وأشار وزير التربية إلى إمكانية تدريس لغات محلية كالأرمنية أو الكردية أو الآرامية أو الآشورية أو الكلدانية ساعتين أسبوعياً، في حال تمّ الطلب، أي كمنهج إثرائي وليس أساسياً، ولا مانع من تدريس شعبة صفية طلابها بالكامل أكراداً حصتي لغة كردية.