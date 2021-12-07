اتحاد جديد للفنون القتالية في مؤتمر لجنتها الأول

كلّلت اللجنة العليا للفنون القتالية جهودها الواضحة لإعادة الألق للألعاب التي أهملت خلال سنوات الأزمة بإعلان تشكيل اتحاد للفنون القتالية خلال المؤتمر السنوي الأول للجنة.

رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أوضح أن قرار المكتب التنفيذي بتشكيل الاتحاد جاء لكون هذه الألعاب تستقطب شريحة واسعة من جيل الشباب، ولتواجد تسع ألعاب ممارسة ومعتمدة تحت مظلة الفنون القتالية بحاجة لتندرج وفق آلية عمل الاتحاد، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة مدروسة للمشاركات الخارجية للألعاب لتحقيق أفضل الإنجازات في المستقبل القريب، مشدداً على دعم البطولات المحلية وكل الأنشطة.

أما رئيس اللجنة العليا للفنون القتالية عدنان المصري فكشف أنه سيتم تأمين معسكرات مغلقة للمنتخبات الوطنية ومستلزماتها، وتفريغ لاعبي المنتخبات الوطنية المتميزين خلال العام القادم، مع دعم اللجان الفرعية بالمحافظات للمشاركة في جميع الأنشطة، والعمل على تأمين رعاية الأبطال المتميزين.

المؤتمر شهد حضوراً كبيراً مقارنة بباقي مؤتمرات ألعاب القوة، ما أعطى المداخلات طابعاً مميزاً، حيث طالبت بضرورة إقامة دورات تدريب وتحكيم، والاستمرار بإقامة بطولات الجمهورية لكافة الفئات العمرية، وتأمين المستلزمات والأدوات والتجهيزات الخاصة بالألعاب الممارسة، واستكمال صيانة صالة الفنون القتالية في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، ودعم الأبطال والمدربين المميزين، وإعادة النظر باللجان الفنية الفرعية في المحافظات، واستضافة بطولات دولية، وتفعيل دور اللجنة الأنثوية.

سامر الخيّر