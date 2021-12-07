القانون 17.. ضوابط لحماية حقوق المرأة العاملة وتهيئة لبيئة عمل مناسبة

دمشق- بشار محي الدين المحمد

بيّن مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن قانون العمل رقم 17 رتّب مجموعة من الحقوق للمرأة العاملة كتأمين دار حضانة لأطفال العاملات، نظراً لأهمية ذلك في تأمين استقرار الأسرة، وتوفير الرعاية لأطفال العاملة خلال العمل. وأشار دمراني إلى أن صاحب العمل ملزم بافتتاح دار حضانة في حال توفر عدة شروط تتمثل بوجود مئة عاملة على الأقل في المنشأة، وأن يكون لديهن 25 طفلاً تحت سن الخامسة، ويجوز للمنشآت العائدة لأصحاب عمل مختلفين، وتتحقق فيها الشروط إنشاء دور حضانة مشتركة فيما بينهم، ويشترط في المكان المتخذ كدار للحضانة أن يكون ضمن مكان العمل، أو قريباً منه ما أمكن، وبعيداً عن أي ضجيج للمنشأة أو تلوث، ويتمتّع بعوامل الراحة والأمان، وكافة المتطلبات الفنية كالماء والكهرباء، ووجود تهوية جيدة وفسحة سماوية، أو حديقة ملحقة به، ووجود الأثاث والأغطية وغيرها من المستلزمات الضرورية، وتجري الوزارة كشفاً حسياً على المكان بناءً على طلب صاحب المنشأة، ويجب أن يدير الحضانة مدير يحمل شهادة ثانوية على الأقل، كما يجب أن يكون في الدار مربية مؤهلة أو أكثر، وممرضة للمتابعة الصحية للأطفال.

ولفت دمراني إلى أن القانون 17 يتضمن العديد من المواد القانونية التي تؤمّن بيئة عمل مناسبة للمرأة العاملة التي منحت إجازة أمومة بكامل الأجر، شريطة أن تمضي ستة أشهر متواصلة لدى صاحب العمل، وتحدّد مدتها بـ120 يوماً عن الولادة الأولى، و90 يوماً عن الولادة الثانية، و75 يوماً عن الولادة الثالثة، ولكن في حالة وفاة المولود تخفض مدة الإجازة إلى النصف، ويحق للمرأة طلب إجازة الأمومة في الشهرين الأخيرين من الحمل، وعلاوة عن ذلك فقد حمى القانون العاملة من اتخاذ أية إجراءات من شأنها إنهاء عملها طيلة فترة تلك الإجازة كالفصل أو إنهاء العقد، إلا أنه في الوقت نفسه أعطى الحق لصاحب العمل باسترداد كامل أجر تلك الإجازة في حال أثبت أنها اشتغلت لدى أي صاحب عمل آخر خلالها.

كما يحق للعاملة الحصول على إجازة مدتها سنة كحدّ أعلى بلا أجر لرعاية طفلها، ولكن اشترط القانون تواجد 15 عاملاً على الأقل في المنشأة، وعدم عمل العاملة خلال تلك الإجازة لدى أي صاحب عمل آخر تحت طائلة فقدان حقها بالرجوع إلى عملها بعد الإجازة، ويمكن للعاملة الحصول على هذا النوع من الإجازات ثلاث مرات طيلة خدمتها.