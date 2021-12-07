القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع عسكرية للنظام السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم أنها نفذت عملية واسعة بعدد من الصواريخ الباليستية و25 طائرة مسيرة استهدفت مواقع عسكرية وحيوية للنظام السعودي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له : إن 6 طائرات مسيرة نوع “صماد 3” وعدداً من صواريخ ذو الفقار استهدفت خلال عملية السابع من كانون الاول وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية أخرى في الرياض، فيما استهدفت 6 طائرات مسيرة نوع صماد 2 وصماد 3 قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف وشركة أرامكو بجدة.

وأضاف إن 5 طائرات مسيرة نوع صماد 1 وصماد 2 استهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير كما استهدفت 8 طائرات مسيرة نوع قاصف 2 كي وعدد كبير من الصواريخ الباليستية مواقع حساسة وهامة في أبها وجيزان ونجران ضمن إطار العملية.

وأهاب سريع بكل المواطنين والمقيمين في المناطق المستهدفة بالابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية، مؤكداً أن الجيش اليمني سيواجه التصعيد بالتصعيد وسينفذ المزيد من العمليات العسكرية ضمن دفاعه المشروع رداً على استمرار العدوان والحصار.

في غضون ذلك، شن طيران النظام السعودي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، وأفاد موقع المسيرة نت بأن طيران العدوان استهدف بغارتين ورشة صيانة للسيارات في شارع الستين الشمالي ما أدى إلى تضرر منازل وسيارات المواطنين وحدوث حالة من الفزع في أوساط الأهالي، كما شن غارتين بجوار مبنى قناة اليمن الفضائية بمديرية الثورة وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدف طيران النظام السعودي على مدى الأيام الخمسة الماضية عدداً من المناطق السكنية في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية ما أدى لاستشهاد واصابة نحو 50 مدنياً، ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.