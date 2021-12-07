تحديد موعد الاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول سورية

أعلن الممثل الرسمي لوزارة خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف اليوم موعد الاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول سورية بالعاصمة الكازاخية نور سلطان وذلك يومي الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الجاري.

ونقلت وكالة تاس عن صمادياروف قوله في تصريح للصحفيين: “الاجتماع سيعقد في الفترة من 21 إلى 22 كانون الأول بصيغة الحضور الشخصي” مشيراً إلى أن جميع الأطراف أكدت مشاركتها فيه.

من جهته، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب ستكون على رأس جدول أعمال الاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول سورية في العاصمة الكازاخية نورسلطان.

وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم في موسكو إنه “ستتصدر جدول الأعمال قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وتشغيل آليات منع وقوع الحوادث” مضيفاً إن “الاجتماع سيركز على تحليل كيفية تطبيق وقف الأعمال القتالية في سورية وخاصة في إدلب والمنطقة المحيطة بها”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المباحثات ستناقش أيضاً القضايا الإنسانية ومشكلة اللاجئين السوريين مبيناً أنه “تم التخطيط لجدول أعمال واسع للمحادثات في صيغة أستانا”.

وكان الممثل الرسمي لوزارة خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف أعلن في وقت سابق اليوم موعد الاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول سورية بالعاصمة الكازاخية نورسلطان وذلك يومي الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الجاري.

يشار إلى أن اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية بدأت مطلع عام 2017 وعقد 16 اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.