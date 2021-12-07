جمباز شهبا ينال التكريم رغم نقص الإمكانيات

السويداء- زياد عامر

في خطوة إيجابية، وعبر مساع من إدارة نادي شهبا، تم تكريم لاعبات الجمباز في النادي بعد سلسلة النتائج المتميزة التي حققنها في البطولات المحلية.

مدربة الفريق رندا الريشاني لخّصت في حديث لـ “البعث” حصاد الموسم الذي كان إيجابياً عبر نتائج تحققت، حيث جاء فريق ناشئات النادي بالمركز الثالث في بطولة الجمهورية التي أقيمت في دمشق مؤخراً، لتتم دعوة اللاعبتين: تالا مكارم، وشام شرف لصفوف المنتخب الوطني.

وأشارت الريشاني إلى أن بطولة المحافظة للبراعم شهدت حصول اللاعبة سارة زين الدين على المركز الأول بالترتيب العام، وزميلتها ألمى الشحف على المركز الثاني، بينما جاء اللاعب كرم الكفيري بالمركز الثالث بالحركات الأرضية، وحصلت اللاعبة لورين زين الدين على المركز الأول بفئة الصغيرات بالترتيب العام.

وكشفت المدربة الريشاني عن منغصات حاضرة، أهمها سوء وضع الصالة التي تحتاج إلى ترميم كامل، والتدريب يتم على بساط خاص برياضة الكاراتيه، وبوجود ثلاثة أجهزة فقط: (العارضة وحصان القفز)، إضافة للحركات الأرضية.

وفيما يخص وضع الصالة، أكد رئيس النادي غسان الطويل تعدد المحاولات والزيارات والدراسات من أجل ترميم صالات الكاراتيه، ومقر الإدارة، والمشالح، وآخرها منذ ستة أشهر، مع وعود حاضرة بأن عملية الإصلاح ستبدأ مطلع العام القادم.