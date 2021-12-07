حاجز للجيش يعترض رتلاً عسكرياً للاحتلال الأميركي بريف الحسكة

اعترض حاجز للجيش العربي السوري في محيط قرية الصالحية شمال الحسكة رتلاً عسكرياً لقوات الاحتلال الأميركي أثناء خروجه من مدينة القامشلي. وأفادت مراسلة سانا في القامشلي نقلاً عن مصادر محلية بأن عناصر حاجز للجيش العربي السوري اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأميركي مؤلفاً من خمس عربات مدرعة حاول العبور من مدينة القامشلي باتجاه قرية الصالحية وأجبروه على التراجع وتغيير طريقه.

في غضون ذلك، نفذت قوات الاحتلال الأمريكي عملية إنزال جوي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين.وذكرت مصادر محلية أن طائرات مروحية للاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بها على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أقدمت أيضاً على تدمير المنازل التي داهمتها.

وعمدت قوات الاحتلال الأمريكي خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي السورية والعراقية أو لاختطاف مدنيين لإجبارهم على التعاون معها.