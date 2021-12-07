حزمة مشاريع بدير حافر ونهوض خدمي تنموي

حلب- معن الغادري

يتواصل في عدد من مناطق وبلدات ريف محافظة حلب تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وذلك بهدف تأمين البيئة المناسبة لعودة السكان إلى المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب، بالإضافة إلى تنشيط القطاعين الاقتصادي والزراعي، بما يعود بالفائدة على سكان الريف.

تشهد مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي حالة من النهوض الخدمي من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التي من شأنها أن ترفع من وتيرة النشاط الزراعي والتجاري في المدينة والقرى المحيطة بها، وبما يحقق الاستقرار المجتمعي، وذلك حسب ما أكده رئيس مجلس مدينة دير حافر عثمان المصطفى الذي بيّن أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية الهامة التي كان لها الأثر الهام لتعود إلى نشاطها التجاري والزراعي، موضحاً أنه يتم الآن تنفيذ مشروع الصرف الصحي لبقعة “سوق الهال”، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن نحو 85% من المشروع، ويستهدف تنفيذ /1100/ متر طولي من خطوط الصرف الصحي بقطر /40/ سم، وذلك تمهيداً لاستثمار هذه البقعة التي تمتد على مساحة 3 هكتارات جنوب شرق المدينة.

وأشار المصطفى إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ مشروع تزفيت عدد من الشوارع في المدينة شملت 20 شارعاً رئيسياً وفرعياً، بمساحة إجمالية /23/ ألف متر مربع، مشيراً إلى أن مجلس المدينة مستمر بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية في الخطط القادمة، بما يتناسب مع احتياجات الأهالي في مدينة “دير حافر”، والمنطقة بشكل عام.