سورية تشارك في الدورة 22 للجنة النقل واللوجستيات بالإسكوا

بمشاركة سورية تتواصل أعمال الدورة الـ 22 للجنة النقل واللوجستيات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” التي انطلقت أمس في القاهرة.

وتستعرض اللجنة التطورات في مجال النقل واللوجستيات في الدول الأعضاء وتناقش أثر جائحة كوفيد 19 على مبادرة الحزام والطريق وتداعياتها على المنطقة العربية ونتائج مشروع بشأن النقل البري المستدام وآخر المستجدات في قضايا السلامة المرورية.

وتتخلل أعمال الدورة التي تختتم اليوم ورشة عمل بشأن تحديات التحول إلى النموذج الرقمي لاتفاق النقل الدولي العابر للحدود في الدول العربية.

وطرح الوفد السوري الذي يترأسه معاون وزير النقل عمار كمال الدين مجموعة مداخلات حول ما نفذ من توصيات اللجنة في دورتها الـ 21 وما انجز على مستوى مشاريع النقل في سورية والتشريعات وأهم إجراءات هذا القطاع لمواجهة تداعيات كورونا.

معاون الوزير أكد أهمية العمل العربي المشترك لإنجاح أي برنامج للإسكوا داعياً اللجنة إلى السعي لدى الجهات الدولية لرفع العقوبات القسرية أحادية الجانب الظالمة عن سورية وتقديم الدعم الفني لقطاع النقل فيها بما يمكنه من مواكبة التطورات المتسارعة في أنماط النقل.

ويشارك في الدورة ممثلون عن 16 دولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والاتحادات العربية للنقل البري ولغرف الملاحة البحرية وللسكك الحديدية.

ويضم الوفد السوري مدير الخطوط الحديدية السورية نجيب فارس ومدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة سنان الخير.