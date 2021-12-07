قوات الاحتلال تمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بينما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفاد مدير الحرم الإبراهيمي حفظي أبو سنينة بأن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم، مشيراً إلى أن هذه الممارسات العدوانية تأتي في إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه تهويد الحرم والاستيلاء عليه.

بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي أن الاحتلال ومستوطنيه يواصلون ممارساتهم العدوانية في الحرم الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة بشكل يومي بهدف تهويده ضاربين عرض الحائط بكل القرارات الدولية في ظل صمت دولي صارخ.

وطالب التميمي الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها وتطبيق القرارات ذات الصلة والضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها التهويدية ومحاولات التخريب المتعمّد للتراث الثقافي الفلسطيني، ولاسيما قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” الصادر في تموز 2017 الذي يعتبر الحرم الإبراهيمي الشريف موقعاً تراثياً فلسطينياً.

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً وجرّفت عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقة أبو خشبة جنوب الخليل وهدمت منزلاً، كما اقتحمت منطقة فاتح صدره في قرية أم الخير وتجمّع بدوي الزويدين التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا جنوب الخليل ومنطقة صراره في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، حيث جرّفت أكثر من مئة دونم من أراضيها بهدف توسيع عمليات الاستيطان.

وهدمت قوات الاحتلال اليوم ثلاث منشآت زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقتي الصليب وخلة العدس شرق وشمال البلدة وهدمت ثلاث منشآت زراعية.

إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدّى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل وقرية طوبا بمسافر يطا جنوب المدينة وبلدة عرابة جنوب مدينة جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم، كما اعتقلت طالباً فلسطينياً في بلدة تقوع شرق بيت لحم في الضفة الغربية أثناء خروجه من مدرسة ذكور تقوع الثانوية متجهاً إلى منزله.

وفيما يخص قضية الأسرى، طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى وكبار السن.

وأكد المشاركون خلال الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، استمرار تضامنهم مع الأسرى في ظل ما يتعرّضون له من انتهاكات وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمّد بحقهم والضرب بعرض الحائط لمواثيق حقوق الإنسان الخاصة بالأسرى.

وشدّد المشاركون على ضرورة الضغط على كل الجهات والمستويات لإطلاق سراح كبار الأسرى ولاسيما شيخ الأسرى المريض فؤاد الشوبكي المعتقل منذ عام 2006 ويعاني من وضع صحي خطير وتفشٍّ للأمراض في كل أنحاء جسده نتيجة اعتقاله سنوات طويلة.