٣٨% نسبة المهمشين غذائياً.. “إحصاء درعا” يباشر بمسح متكامل في المحافظة

درعا- دعاء الرفاعي

بدأ مكتب الإحصاء في درعا بالمسح الديمغرافي الاجتماعي المتكامل للأسر السورية، والذي يعدّ من أهم المسوحات.

وبيّن مدير المكتب أحمد الشبلاق أنه تمت المباشرة بعملية الإحصاء الميداني بعد تحسّن الظروف الأمنية للمحافظة وعودة الأمن والأمان إليها منذ نهاية العام 2018، ليتمّ الوصول إلى المرحلة الخامسة هذا العام، علماً أن المسح الحالي يعمل على دراسة عدد الأسر السورية بالمحافظة، من خلال واقع الأسر، آخذين بعين الاعتبار الفئات العمرية والثقافية والمهنية والجنس ذكر أم أنثى، ويغطي هذا المسح كافة النواحي موزعة على مختلف أرجاء المحافظة.

واعتبر الشبلاق أن المسح سيعطي صورة عن التغيرات السكانية والديمغرافية التي طرأت على الأسر السورية خلال الحرب مقارنة بما قبلها، حيث قام مكتب الإحصاء بإجراء مسح الأمن الغذائي الأسري بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة برنامج الأغذية العالمي، والذي يغطي مختلف مناطق المحافظة ويهدف إلى توفير تقييم موضوعي وتفصيلي لحالة انعدام الأمن الغذائي وأوضاع الهشاشة والتعرف على أماكن التركيز الجغرافي للأسر المعرضة لحالة انعدام الأمن الغذائي والتي تحتاج إلى المعونة، ومساعدة الجهات المعينة والجمعيات الأهلية والإنسانية بتقديم المساعدات للأسر في اتخاذ القرار الأنسب لاستهداف الفئات المحتاجة فعلاً واستهدافها في النشاطات اللاحقة.

وذكر الشبلاق أن المسح يشمل بيانات الأسرة من حيث الحالة العمرية والتعليمية والعدد ومتوسط الدخل الشهري والعاملين في الأسرة والعاطلين عن العمل، مؤكداً أن هذه البيانات تساعد على الربط بين مؤشرات الأمن الغذائي ومؤشرات الأسرة وخصائصها الديمغرافية والخدمية.

يُشار إلى أن المديرية نفذت خلال سنوات الحرب كمّاً هائلاً من المسوحات الميدانية الزراعية والصحية وغيرها بواسطة عدد من الباحثين، ولكنها كانت تقتصر على المناطق الآمنة -وفق كلام الشبلاق- الذي كشف عن نسبة ٣٨% من المهمشين غذائياً في درعا في العام الماضي نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات الغربية وهناك إمكانية لارتفاع هذه النسبة.

وأشار الشبلاق إلى أن نتائج المسوح الجارية خلال الفترة من عام 2015 ‪ وحتى 2020 شكلت رؤية واقعية عن وضع الأمن الغذائي للأسرة السورية في ظل الحرب والوباء، حتى جاء مسح العام الحالي وكان الهدف المنشود له معرفة الوضع الغذائي للأسرة من أجل تطوير آلية الاستهداف