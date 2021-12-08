إسقاط طائرة تجسس للنظام السعودي في مأرب..ومصادر يمنية: مأرب محررة بالكامل خلال أيام قليلة

أعلنت مصادر ميدانية عن تحرير سلسلة جبال البلق الشرقية على تماس مع مدينة مأرب، موضحةً أنّ سلسلة جبال البلق هي آخر مرتفع للدفاع عن مدينة مأرب من الجهة الجنوبية الشرقية، ولفتت إلى انهيارات كبيرة في صفوف عناصر قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي وتحالف العدوان، مشيرةً إلى هروب واسع لعناصر هادي وتحالف العدوان من جبهات القتال وأنّ بعض قياداتهم غاب عن السمع.

وأكدت المصادر أنّ أياماً قليلة تفصل الجيش اليمني واللجان الشعبية عن تحرير مدينة مأرب بالكامل، لافتاً إلى أنّ “القيادة العسكرية اليمنية تمنح الفرصة الأخيرة للذين لم يستسلموا لترتيب أوضاعهم.

من جهته، عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أكد أنّ ساعات الحسم باتت قريبة في مأرب، مضيفاً أنّ القوات المسلحة اليمنية تخضع لضغوط شعبية تطالبها بتحرير مأرب، واعتبر أنّ انكسار قوات العدوان في مأرب يعني انكسارهم في باقي الجبهات.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، إنّ الانهيارات في معسكرات المرتزقة تتسارع، مضيفاً أنّ قيادات كبيرة من المرتزقة بدأت في التواصل معنا.وفي تغريدة له على موقع تويتر، تابع: أنّ نتمنى أن يكون ذلك مؤشر عودة صادقة للحق وللأهل، لافتاً إلى أنّه نحن في نهاية المطاف أبناء بلد واحد ويفترض أن يكون الجميع في خندق الوطن ضد العدوان الخارجي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تعارض بشدة مشروع القرار المشترك الذي يحظر بيع المعدات العسكرية إلى النظام السعودي، وجاء بيان البيت الأبيض تعليقاً على اعتراض مجموعة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي على عقد أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب مشاركتها في الحرب العدوانية على اليمن.

وأكد البيت الأبيض أن هذه المبيعات تتوافق مع تعهد الإدارة بالقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن وإنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن.

في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم إسقاط طائرة تجسس تابعة للنظام السعودي في أجواء محافظة مأرب. ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله في بيان اليوم : تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية من طراز “سكان إيغل” أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب، مضيفا إن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب لافتاً إلى أنها تعتبر الطائرة السابعة من النوع نفسه التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال هذا العام مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية أجواء البلاد بكل الوسائل المتاحة والممكنة.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت في الــ 4 من الشهر الحالي طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي في أجواء محافظة مأرب.

في الأثناء، استشهد أربعة مواطنين يمنيين بينهم طفل جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي وانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في محافظة صعدة الحدودية.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله: إن طيران العدوان استهدف بغارة منطقة بقعة علاف بمديرية سحار ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وأضاف المصدر: إن طفلاً استشهد بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الشوارق بمديرية رازح الحدودية.

إلى ذلك شن طيران العدوان مزيدا من الغارات مستهدفا منطقة العطفين بمديرية الحشوة ومنطقة الفرع بمديرية كتاف.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.