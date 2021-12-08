اشتراط التعهد الخطي لاستلام البذار بالحسكة

الحسكة _ اسماعيل مطر

اشترطت اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة التعهد الخطي من الفلاحين من أجل منحهم البذار للموسم الحالي بدلا من براءة الذمة التي من خلالها يتم تمويل الفلاحين.

وناقش أعضاء اللجنة الآلية المناسبة لتوزيع البذار للفلاحين قبل انتهاء المدة التي حددتها وزارة الزراعة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وأكد المحافظ غسان الخليل على التوزيع العادل والتدقيق للبذار والتشديد على المستحقين الفعليين .

من جانبه بين المهندس سعيد ججي مدير الزراعة أن المساحة المخططة لزراعة القمح البعل تبلغ 440 ألف هكتارا بينما المساحة المزروعة فعلياً سجلت أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات حيث لم تتجاوز 16 بالمائة، بينما استطاعت الزراعة المروية الوصول إلى قرابة نصف الخطة حيث بلغت المساحة المزروعة 44 بالمائة، في حين بلغت الخطة الزراعية للشعير البعل 400 ألف هكتارا وبنسبة 16 بالمائة.