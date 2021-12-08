الاحتلال يواصل حرب التطهير العرقي والتهجير الممنهج للفلسطينيين في القدس والضفة

في إطار حرب التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي التي يشنّها على الفلسطينيين في القدس المحتلة، واصل الاحتلال الإسرائيلي ممارساته العدوانية بحقهم بهدف تهجيرهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، كما جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال التي اعتقلت أربع فلسطينيات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة ونفذت حملات اقتحام وتفتيش واسعة في منازل الفلسطينيين، كما اقتحمت مدرستي خليل السكاكيني الثانوية للبنات والروضة الحديثة واعتقلت طالبتين شقيقتين ومعلمة ومديرة مدرسة.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف ومنعت لجنة إعمار الخليل من تنفيذ أعمال صيانة داخله. ونقلت وكالة وفا عن مدير عام أوقاف الخليل الشيخ جمال أبو عرام قوله: إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من أعمال صيانة وإصلاح داخل الحرم، حيث يشكّل عدم صيانتها خطراً شديداً على حياة المصلين والوافدين للحرم، مشيراً إلى أن هذه الممارسات العدوانية تأتي في إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه تهويد الحرم والاستيلاء عليه.

ودعا أبو عرام المنظمات الدولية والإنسانية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها ووقف إجراءات الاحتلال التهويدية ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني وتطبيق قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الصادر في تموز 2017 الذي يعدّ الحرم الإبراهيمي الشريف موقعاً تراثياً فلسطينياً.

وكانت قوات الاحتلال منعت في وقت سابق اليوم لجنة الإعمار من العمل على استكمال ترميم 12 منزلاً قديماً في حارة الجعبري بالقرب من الحرم الشريف في البلدة القديمة من الخليل.

وفي الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 13 فلسطينياً في مناطق متفرقة. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت ساحور وتقوع وبيت فجار في بيت لحم وبلدتي بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقاً ومخيم الأمعري في البيرة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 13 منهم.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية وقطعوا عشرات أشجار الزيتون. وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجنوب الخليل فؤاد العمور بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة بحماية قوات الاحتلال وقطعوا 70 شجرة زيتون من أراضيها.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم على مناطق مسافر يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطيني من خلال اقتلاع الأشجار وتخريب المزروعات وهدم المنازل وقطع المياه وإقامة البؤر الاستيطانية.