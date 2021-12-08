الخارجية الكازاخية: لا اجتماع ختامياً في جولة أستانا المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية اليوم أن الجولة المقبلة للاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول سورية لن تتضمن عقد اجتماع ختامي عام.

وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني أنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماع ختامي في إطار الجولة المقبلة من الاجتماع في العاصمة نور سلطان بسبب قيود الحجر الصحين موضحة أن المشاورات الثنائية والثلاثية تعقد في مدينة نور سلطان لمدة يومين وسيتم نشر نص البيان الختامي في مصادر المعلومات الرسمية ونظراً لقيود الحجر الصحي المرتبطة بانتشار فيروس كورونا لم يتم التخطيط لعقد اجتماع ختامي عام.

وكان الممثل الرسمي لوزارة خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف أعلن أمس موعد الاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول سورية بالعاصمة الكازاخية نورسلطان وذلك يومي الـ21 والـ22 من كانون الأول الجاري.

يشار إلى أن اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية بدأت مطلع عام 2017 وعقد 16 اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت فيمجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.