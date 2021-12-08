اللجنة الوزارية تستهل زيارة حمص من حسياء وري الحولة

حمص – سمر محفوض

استهلت اللجنة الوزارية المكلفة زيارتها إلى محافظة بحمص بالاطلاع على نسب تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة، إذ جالت اللجنة التي تضم كل من وزيري التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم والموارد المائية الدكتور تمام رعد يرافقهما محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، على المدينة حسياء الصناعية، واطلعت على مشروع محطة الطاقات المتجددة التي تبلغ مساحتها ٣٥٠ هكتاراً .

وأوضح مدير المدينة الصناعية د. بسام منصور أن تنظيم الأرض أصبح جاهزاً طبوغرافياً وقريباً جداً سيبدأ العمل وسينتج المشروع 77 ميغا واط من لحظة البدء، مبيناً أنه سيتم إنشاء المحطة بأعمدة حديدية بدلاً من البيتون المسلح، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيدعم الواقع الكهربائي في حمص ويخفف من ساعات التقنين، ويؤمن كامل الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية، إضافة إلى أنه يواكب أفضل التقنيات في العالم بهذا المجال، وأنه سيكون بالشراكة بين عدد من الصناعيين والمستثمرين وإدارة مدينة حسياء.

كما اطلع الوفد على سير عمل محطة المعالجة بالمدينة الصناعية التي تقوم بمعالجة ٥٥٠٠ متر مكعب من المنصرفات الصناعية وتمتد على مساحة 90 دونما، يدخلها خطان الأول للصرف الصناعي، وآخر صحي مطري، وتقوم بمعالجة المنصرفات الصحية والصناعية للمدينة الصناعية بحسياء لتصب بمجرى وادي الربيعة وتخفف بذلك نسبة عالية من التلوث الحاصل بالمجري.

وبين مدير المحطة المهندس سامر جانسيسز أن أهمية المحطة تكمن بمعالجة منصرفات المنشآت الصناعية والصرف الصحي مما يترك أثراً بيئياً مهماً خاصة أن المنطقة فيها أحواض مائية تؤدي الى مياه الشرب وأودية تأخذ الى نهر العاصي، وتبلغ تكلفتها الإجمالية مع الطريق المؤدي إليها حوالي مليار و800 مليون ليرة سورية.