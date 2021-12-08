بوتين: توسّع “ناتو” شرقاً على حساب أوكرانيا تهديد لروسيا في المنظور الاستراتيجي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا ستقدم للولايات المتحدة اقتراحاتها بشأن الأمن في غضون أسبوع.

وأثناء مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في سوتشي، كشف بوتين عن بعض جوانب اللقاء الذي جمعه عبر الفيديو مع نظيره الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء.

وأكد الرئيس الروسي أنه ناقش مع بايدن قضايا الأمن بين مواضيع أخرى تناولتها المحادثات التي وصفها بوتين بالبنّاءة، مضيفاً: إنها تفتح الطريق أمام مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين: إنه اتفق مع بايدن على مواصلة بحث قضايا الأمن، عبر تبادل الأفكار بين الجانبين بهذا الشأن.وأضاف: “ستصوغ روسيا اقتراحاتها خلال بضعة أيام، في غضون أسبوع، ثم سنضعها أمام الجانب الأمريكي”.

وحسب “سبوتنيك”، أشار بوتين إلى أن توسّع “ناتو” شرقاً على حساب أوكرانيا يعدّ من أهم القضايا الأمنية لروسيا الاتحادية في المنظور الاستراتيجي، قائلاً: إننا ننطلق من فرضية أن الأمن يجب أن يكون عالمياً ويمتدّ إلى الجميع: “ننطلق من فرضية أنه مع ضمان الأمن، يجب أن يكون الأمن عالمياً ويمتد إلى الجميع على قدم المساواة”.

وقال بوتين: “لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء احتمال انضمام أوكرانيا إلى ناتو، لأن ذلك سيتبعه بلا شك نشر الوحدات العسكرية المناسبة والقواعد والأسلحة التي تهدّدنا”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن “ناتو” غير ودّي ويعلن روسيا عدوّاً له: “هيكل (ناتو) يميل نحونا، بعبارة ملطفة، غير ودّي، بالإضافة إلى أنه يعلن روسيا خصمه. لا يوجد شيء جيد هنا، نحن لا نسعى لأية مواجهات مع أي شخص، ونأمل بهذا المعنى أن تتخذ اليونان مثل هذا الموقف من الاحتواء ، كما يقولون”.

وفي سياق متصل، سلّمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج للسفارة الأمريكية لدى موسكو، تحذر فيها الولايات المتحدة من التبعات الخطيرة للاستفزازات على الحدود الروسية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: إن “النشاط العسكري للولايات المتحدة والدول الأعضاء في ناتو على طول الحدود الروسية، وتحليق الطائرات الحربية والمناورات الخطرة للسفن، في ازدياد مستمر”.

وأضافت: “هذه المحاولات تشكّل اختباراً لقوة النظام الأمني لحدودنا، ونظراً لنقل الجيش الأمريكي وحلفائه في ناتو هذه الاستفزازات لتطول الطائرات المدنية، سلّمنا السفارة الأمريكية لدى موسكو مذكرة احتجاج اليوم الأربعاء، نحذر فيها من العواقب الخطرة لمثل هذا التهوّر”.وتابعت: “روسيا تحتفظ بحق الردّ على استفزازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على حدودها وستستخدم جميع الوسائل المتاحة إن لم تتوقف هذه الإجراءات”.

وورد في المذكرة: “انطلاقاً من حقنا المشروع في الردّ على تحديات الولايات المتحدة وأعضاء “ناتو”، ولمنع التهديدات الناشئة والقضاء عليها، سنستخدم جميع الوسائل المتاحة لدينا”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن مقاتلات “سو-27” روسية رافقت طائرتي “رافال” و”ميراج-2000″ فرنسيتين وطائرة “إس-135” للتزوّد بالوقود فوق البحر الأسود.

وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن الطائرات الأجنبية كادت تخترق حدود روسيا الجوية.

وأضافت: بعد أن غيّرت هذه الطائرات مسارها مبتعدة عن الأجواء الروسية عادت مقاتلات “سو-27” إلى قاعدتها سالمة، دون أن يحدث أي انتهاك لسماء روسيا.